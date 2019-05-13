الاحتلال يوافق على بناء وحدات استيطانية بالقدس المحتلة

القدس- وطن: وافقت ما تمسى "لجنة التخطيط والبناء" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، في القدس المحتلة على خطتي بناء جديدتين في القدس.

وذكرت القناة العبرية السابعة أنه سيتم بناء مجمع استيطاني جديد على الجانب الشمالي من مستوطنة جفعات مشفآة يتضمن 706 وحدات منها مباني عامة وأخرى للتجارة وسوق العمل ومناطق مفتوحة للإسرائيليين.

وأشارت إلى أن وفقاً لخطة أخرى سيتم هدم مبنى في شارع 5 في حي بمستوطنة النبي يعقوب وبناء 4 مباني جديدة مكانه مكونة من 13 و14 و15 طابقاً، وستتضمن 235 وحدة.