"وطن وعودة".. انتظرونا بموجة مفتوحة في الذكرى الـ71 للنكبة يوم الأربعاء

رام الله- وطن: تطلق وطن الأربعاء القادم (15/5/2019)، موجة مفتوحة في الذكرى الـ71 للنكبة تحت عنوان "وطن وعودة".

وتبدأ الموجة المفتوحة من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصراً، وستكون عبر تلفزيون وطن وإذاعة وطن Fm، وقصص وتقارير وأخبار مكتوبة على وكالة وطن.

وتتضمن الموجة تغطية الفعاليات المختلفة الخاصة بذكرى النكبة من خلال شبكة مراسلينا في أرجاء الوطن، إضافة لاستضافة شخصيات وطنية وسياسية من الداخل المحتل ومواطنين عاصروا النكبة.