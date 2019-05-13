العمادي و ميلادينوف يبحثان الأوضاع الانسانية في غزة

وطن: بحث السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف خلال لقاء في مكتب العمادي بغزة اليوم الاثنين، عدداً من الملفات.

وناقش الطرفان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والجهود المشتركة لتحسينها، خاصة فيما يتعلق بموضوع الكهرباء والمشاريع الإغاثية ومشاريع التشغيل المؤقت للخريجين والعمال، مؤكدين استمرار الجهود المبذولة لتحقيق ذلك.

بدوره، أوضح ملادينوف أن الأمم المتحدة تسعى جاهدة لرفع الحصار عن غزة وتحقيق الوحدة الفلسطينية، مشيرا إلى أن لديها خطة طويلة المدى لتحسين أوضاع سكان قطاع غزة في مجالات الصحة والماء والطاقة والتشغيل.

وثمّن ملادينوف مواقف قطر والمساعدات التي قدمتها للفلسطينيين، قائلا: "سنواصل العمل مع أصدقاءنا القطرين والنرويج وسويسرا وكل المانحين في هذا الأمر".