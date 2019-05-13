الولايات المتحدة ترفض منح حنان عشراوي تأشيرة دخول لاراضيها

وطن: رفضت السلطات في الولايات المتحدة، طلبا تقدّمت به عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، للحصول على تأشيرة لزيارة أميركا.

وقالت عشراوي في سلسلة تغريدات في موقع "تويتر"، إن طلبها "رُفض دون مبررات"، مضيفة: "قابلت وحتى تفاوضت مع كل وزراء الخارجية الأميركيين منذ جورج شولتز، ومع كل رئيس منذ جورج دبليو بوش، ما عدا الإدارة الحالية".

وأضافت عشراوي: "أنا في سن السبعين وأنا جدة؛ أنا ناشطة من أجل قضية فلسطين منذ أواخر الستينيات؛ كنت على الدوام مؤيدة قوية للمقاومة السلمية".