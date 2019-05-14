10 معتقلين من الضفة غالبيتهم فتيان

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عدة شبان وفتية من مناطق متفرقة بالضفة.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت كلا من: الفتى محمد ناصر محفوظ والفتى عمّار حناين، والفتى أحمد حسونة زكوت، و الفتى محمد جمال أبو سل. وتم دهم منزل الأسير المحرر أحمد خضر الحروب وتفتيشه في قرية دير سامت بمدينة دورا جنوب غرب الخليل.

كما اعتقل الاحتلال الأسيرين المحررين إيهاب أحمد ثوابتة وشكيب عبد طقاطقة من منزليهما في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم،

والفتى محمد رامي صلاح من منزله في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قرية دير نظام شمال غرب رام الله اعقبها مواجهات.

ومن قرية ابو شخيدم شمال رام الله اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: حمدي محمد شريف قنداح وامير ناجي ابو شخيدم، والمحرر انور سالم.

