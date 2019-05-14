مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا

وطن: بات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مهددًا بالحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية، في ظل اتهامه بتجاوز قواعد اللعب المالي النظيف.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية الاثنين أن السيتي متهم بتقديم بتفسيرات غير مقنعة للجنة التحقيقات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فيما يخص وضعه المالي.

وسيقدم رئيس لجنة التحقيق، البلجيكي ييفيس ليترم، تقريراً حول هذا الأمر لــ "يويفا" خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يرجح إمكانية حرمان الفريق الإنجليزي من المشاركات القارية لموسم واحد.

وسيفتح هذا الحرمان المحتمل الباب أمام إمكانية مشاركة آرسنال صاحب المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز في دوري أبطال أوروبا، إذا خسر الفريق اللندني نهائي الدوري الأوروبي هذا الشهر أمام جاره تشيلسي.

وتعرض مانشستر سيتي للتحقيق بناءً على التسريبات المسماة بـ "فوتبول ليكس" والتي تحدثت عن إخفاء النادي 70 مليون إسترليني من سجلاته المالية، بعدما حصل عليها من ملاكه، ونفت إدارة النادي الإنجليزي هذه الاتهامات.

لكن "ذا صن" قالت في الوقت ذاته إنه من المستبعد في حال ثبوت الاتهام على السيتي أن تُطبق العقوبة في الموسم المقبل، خصوصاً في ظل سعي بطل "البريميرليج" للاستئناف، والدخول في جلسات قضائية مطولة.

وذكرت الصحيفة أن مانشستر سيتي رفض حتى الآن التعليق على ما أثير عن هذه التطورات.