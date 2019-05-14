المحكمة العليا الأميركية تجيز مقاضاة أبل

وطن: وجهت المحكمة العليا الأميركية صفعة لمجموعة "أبل" من خلال السماح للمستهلكين بملاحقة المجموعة لإدارتها لمنصتها لتحميل تطبيقات متجر "أبل".

وأصدرت المحكمة قرارها الذي قد تنجم عنه عواقب اقتصادية مهمة لعمالقة التكنولوجيات الحديثة بتأييد خمسة قضاة من أصل تسعة.

وكان أشخاص اقتنوا هاتف "آيفون" رفعوا شكوى في 2001 ضد آبل واتهموها باستغلال موقعها الحصري لبيع التطبيقات المتوفرة فقط عبر متجر آبل.

وتفرض "أبل" عمولة نسبتها 30 في المئة لشراء التطبيقات التي وضعها مستقلون، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر البيع ويؤثر على المستهلكين.

وكانت المجموعة المدعومة من مجموعات "أمازون" و"فيسبوك" و"غوغل" أكدت أنها مجرد وسيط.

سكاي نيوز عربية