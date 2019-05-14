البنك الإسلامي العربي يدعم ويشارك بإضاءة أكبر فانوس رمضاني بالقدس

القدس- وطن: بدعم من البنك الاسلامي العربي و بتنظيم من جمعية برج اللقلق المجتمعية في مدينة القدس المحتلة أُضيء مساء الخميس أكبر فانوس رمضاني في القدس حيث تم إطلاق فعاليات رمضان بالقدس غير، وشارك في إضاءة الفانوس مئات المقدسيين وأطفالهم ومواطنين من كل المدن الفلسطينية و بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي وعدد من الشخصيات الرسمية والوطنية، تلى ذلك أمسية رمضانية وسط بهجة الأطفال وفرح الكبار.

من الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تنظم للعام الثالث بالقدس تأكيدا على ان القدس فلسطينية، وانطلقت مسيرة حاشدة بعد أداء الركعة الثامنة من صلاة التراويح من أمام باب حطة بالمسجد الأقصى وتأتي المسيرة ضمن فعاليات "رمضان في القدس غير" التي انطلقت من باب الساهرة بمشاركة فرق المهرجين، ومجموعة كشافة حي البستان سلوان من باب المغاربة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، والتقت جميع الفرق والكشافة والمصلين على أرض جمعية برج اللقلق المجتمعي في حي باب حطة، تقدمتها فرقة عائلة الرازم للأناشيد الدينية والتراثية الشعبية التي يرتدي أعضاؤها الزي الشعبي ويستخدمون البيارق والطبول والدفوف.

و من جانبه أوضح المدير العام للبنك الإسلامي العربي هاني ناصر أن رعاية هذا الحدث الرمضاني بمدينة القدس هو جزء من رؤية و خطة البنك في استمرارية المساهمة و المشاركة بكافة الفعاليات المجتمعية المهمة و خصوصا الدينية منها، إذ يعتبر هذا النشاط الرمضاني الأهم بمدينة القدس لكل عام، وأشار إلى أن البنك الاسلامي العربي يعمل جاهداً على الانخراط بالمجتمع الفلسطيني وبكافة مناسباته باعتباره جزء لا يتجزأ منه سواءً في الضفة الغربية و قطاع غزة و القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل، و بدوره دعى جميع أهالي القدس والعائلات الفلسطينية ممن يستطيعون الوصول الى القدس بالمشاركة بكل الفعاليات الرمضانية و الدينية و الاجتماعية بالقدس تأكيدا على حق وجودنا القدس.