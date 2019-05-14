"القاهرة عمان" يعلن عن الفائز الرابع بالجائزة النقدية ضمن حملته "كل أسبوع فرحة"

رام الله- وطن: فاز المواطن عماد محمد محمود نزال، المدخر لدى مكتب جنين لبنك القاهرة عمان، بجائزة الأسبوع الرابع ضمن حملة البنك الجديدة على حسابات التوفير "كل أسبوع فرحة"، وقيمتها30,000 دولار.

وذكر نزال، أن خبر فوزه بجائزة بنك القاهرة عمان، كان مفاجئاً، مبينا أن هذه المرة الأولى التي يفوز فيها بجائزة بنكية.

ولفت نزال وهو أب لأسرة مكونة من زوجته وأبنائهما الأربعة، أنه يفكر في توظيف الجائزة لتعليم الابناء، وتابع: مثل هكذا جوائز في غاية الأهمية بالنسبة لي، لأنها ستساعدني على اكمال تعليم ابنائي في الجامعة وتأمين مستقبلهم، من هنا فإنني أنصح الجميع إلى المسارعة إلى فتح حساب توفير لدى بنك القاهرة عمان.

كما كشف البنك، عن هوية الفائز بالأسبوع الرابع بالقسيمة الشرائية من سبيتاني وقيمتها 2500 دولار، وهو المواطن محمد حسن عبدالرحيم جلايطه، المدخر لدى فرع اريحا.

وتعتبر حملة “كل أسبوع فرحة" واحدة من أكبر حملات الجوائز الخاصة بحسابات التوفير على مستوى القطاع المصرفي في فلسطين، وتشتمل على جوائز نقدية بقيمة 30,000 دولار، اضافة إلى قسائم شرائية أيضا بقيمة 2500 دولار من شركة أكرم سبيتاني وأولاده كل أسبوع، علاوة على سحب على سيارتي (BMW) سيتم الأول خلال حزيران المقبل، بينما سيجري الثاني خلال كانون أول 2019.

يذكر أن الحملة المقرر أن تتواصل حتى نهاية العام الحالي، تمنح العديد من المزايا لعملاء بنك القاهرة عمان، وتجسد مدى التزام البنك بمكافأة عملائه بأفضل صورة ممكنة، بما ينسجم مع تطلعاتهم ورغباتهم.