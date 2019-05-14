"جماعات الهيكل" تحشد لاقتحام الأقصى في 28 رمضان

رام الله- وطن: تعتزم جماعات "الهيكل" تنفيذ اقتحام للمسجد الأقصى في 2 حزيران/ يونيو المقبل، والذي يوافق 28 رمضان.

وطالبت "جماعات الهيكل" بإلغاء قرار شرطة الاحتلال والقاضي بمنع المستوطنين من اقتحام الأقصى في هذا اليوم الذي يطلقون عليه اسم "يوم توحيد القدس"، وادّعت بأنها سوف "تحشد الآلاف لمواجهته واقتحامه في ذات اليوم."

وتقدّم أحد المستوطنين بالتماسٍ إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لإلغاء القرار، وقال إنهم "مستعدون للحرب من أجل اقتحام الأقصى في ذلك اليوم".

وعادة ما يتم إغلاق المسجد الأقصى بوجه الاقتحامات اليهودية طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان من كل عام.