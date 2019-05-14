3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام .. وصحتهم في خطر

رام الله- وطن: أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن ثلاثة أسرى اداريين يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة اسابيع احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري دون تهمه، وسط تدهور مستمر على أوضاعهم الصحية ما يشكل خطورة حقيقية على حياتهم.

الناطق الإعلامي الباحث رياض الأشقر أفاد بأن الأسرى هم الأسير "حسن محمد العويوي" (35 عاماً) من الخليل، وهو أب لثلاثة أطفال، و أسير سابق أعيد اعتقاله في يناير من العام الجاري وفرض عليه الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وتم تجديده للمرة الثانية، مما دفعه لخوض اضراب عن الطعام منذ الثاني من نيسان الماضي.

وقد تراجعت صحه الأسير "العويوى" الى حد كبير وفقد ما يزيد عن 18 كيلو جرام من وزنه ، ولا يقوى على الوقوف على قدميه، ولا يستطيع الكلام، وقام الاحتلال قبل 10 ايام بنقله الى مستشفى الرملة، ثم قام مؤخراً بنقله الى "مستشفى كابلان" بعد تدهور صحته ومنع أياً من ذويه او المحاميين من زيارته لعدم معرفة وضع الصحي .

وأضاف "الأشقر" بان الأسير"عوده الحروب"(32 عاماً) من مدينة دورا جنوب الخليل يخوض اضراب مفتوح عن الطعام لليوم 43 على التوالي، ويرفض تناول المدعمات الامر الذى ادى لتراجع وضعه الصحي بشكل كبير واضطر الاحتلال لنقله الى مستشفى الرملة لإبقائه تحت الملاحظة، ويعانى من اوجاع شديدة في كل أنحاء جسده ، ولا يقوى على الحركة، ويشكو من صداع مستمر.

والأسير "الحروب" أسير سابق امضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقاله فى شهر ديسمبر من العام الماضي وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى وجدد له لمرة ثانية، الامر الذى دفعه لخوض اضراب عن الطعام .

وبين "الأشقر" بأن الأسير الثالث هو "سليم يوسف الرجوب " 50 عاماُ، من دورا جنوب الخليل، والذى يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 20 على التوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري دون تهمه، وادارة السجون تمنع محاميه من زيارته وحالته الصحية في تراجع مستمر.

وكانت محكمة عوفر العسكرية قد رفضت بتعليمات من المخابرات منحه قرار جوهري لإنهاء اعتقاله الإداري بعد التجديد الحالي، واكد بانه سيجدد له مرة اخرى بعد الفترة الحالية التي يقضيها وهى الرابعة .

وهذا الاضراب ليس الاول للأسير "الرجوب" خلال الاعتقال الحالي حيث كان خاض اضراباً عن الطعام مرتين ووعده الاحتلال بإنهاء اعتقاله الإداري لكنه اخلف وعده وجدده له لمرات أخرى، فقرر العودة للمرة الثالثة للإضراب الطعام في الخامس والعشرين من ابريل الماضي ولا يزال يخوض الاضراب حتى تحقيق مطلبه العادل.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال "الرجوب" بتاريخ 2/1/2018، بعد اقتحام منزله وتفتيشه، وبعد اسبوع على اعتقاله أصدرت بحقه قرار اعتقال ادارى، وجددت له الإداري 4 مرات متتالية ، بحيث أمضى حتى الان 17 شهراً في سجون الاحتلال .

وبين "الأشقر" بأن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين ويحتجز في سجونه (500) أسير دون تهمه او محاكم عادلة ويجدد لهم لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانوني مما يعتبر استهتار بالمواثيق الدولية التي وضعت معايير تحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، وتشترط اللجوء اليه في اضيق الحدود، وفى حالات استثنائية خاصة.

وحمَّل مركز أسرى فلسطين للدراسات سلطات الاحتلال وادارة السجون المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين حيث تتراجع اوضاعهم بشكل يومي وهناك خطورة حقيقية على حياتهم وخاصة في ظل استهتار الاحتلال بصحتهم ، والزج بهم في ظروف قاسية لكسر إرادتهم واجبارهم على وقف الاضراب.