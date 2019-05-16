الصين في طريقها لاستضافة كأس آسيا 2023

وطن: تخلت كوريا الجنوبية عن فكرة الترشح لاستضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، مفسحة المجال أمام الصين لتكون المرشحة الوحيدة لاستضافة الحدث القاري.

وأشار الاتحاد الكوري الجنوبي في بيان، الأربعاء، أنه انسحب "للتركيز بشكل استراتيجي" على ملف مشترك مع الجارة كوريا الشمالية لاستضافة كأس العالم للسيدات في العام نفسه.

وكان الاتحاد الكوري الجنوبي أعلن عن ترشحه المشترك في مارس الماضي، لكن الاتصالات الدبلوماسية بين الجارين تراجعت في ظل توقف المحادثات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ويعني انسحاب كوريا الجنوبية، أن الاتحاد الآسيوي قد يؤكد في 4 يونيو المقبل منح الصين شرف الاستضافة، للمرة الثانية في تاريخها.

واستضافت الصين النهائيات في 2004 عندما بلغت النهائي، وخسرت أمام اليابان 1-3.

وعبرت كوريا الجنوبية عن رغبتها باستضافة النهائيات، التي يشارك فيها 24 منتخبا قبل سنتين، مشيرة إلى نيتها "استضافة أروع نسخة لكأس آسيا" بعد 63 عاماً من استضافة الأولى في 1960.

وكانت تايلاند وإندونيسيا عبرتا عن رغبتهما باستضافة النهائيات، قبل انسحابهما في وقت لاحق.

وشارك في النسخة الأخيرة، التي استضافتها الإمارات مطلع العام الحالي، 24 منتخباً للمرة الأولى.