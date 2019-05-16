البراك يتسلم مهامه رئيسا لمكافحة الفساد

وطن: إستلم أحمد البراك، اليوم الخميس، منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد خلفا للأستاذ رفيق النتشة، وكان البراك قد أدى أمس الأربعاء اليمين الدستوري أمام الرئيس محمود عباس.

وشكر رفيق النتشة الرئيس عباس على دعمه المستمر للهيئة منذ تأسيسها، مؤكدا بأن دعم الرئيس للهيئة لن يتوقف أبدا، وشدد النتشة على أهمية التغيير وضرورته، مشيرا إلى أن المصلحة العامة هي الأساس بعمل الهيئة.

من جانبه قال البراك إنه سيعمل على إستكمال الإنجازات التي حققتها الهيئة برئاسة الأستاذ رفيق النتشة، مؤكدا بأن النتشة قام بمجهود كبير لا يستطيع أحدا إنكاره، مشيرا إلى أن المهمة ليست بالسهلة، حيث أن القضاء على الفساد لا يتم بسرعة وسهولة ويحتاج إلى تعاون مجتمعي ومؤسساتي.