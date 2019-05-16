الصالح يدعو الهيئات المحلية لتسريع متابعة وإنجاز معاملات المواطنين

رام الله- وطن: دعا وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، الهيئات المحلية لتسريع متابعة معاملات المواطنين والعمل على انجازها وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، في مجمع رام الله الترويحي مع رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكيل المساعد لشؤون الهندسة أحمد غنيم، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد.

وأشار الصالح إلى أن الوزارة ستولي أهمية بالغة لاحتياجات الهيئات المحلية، وستعمل على متابعة ما يتعلق بالمخططات الهيكلية واعدادها خاصة في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية واقرارها، مؤكداً انعقاد مجلس التنظيم الأعلى مرتين خلال الشهر بدلا من مرة واحدة تسريعا لإنجاز المعاملات والملفات.

وأكد أن الوزارة ستدافع عن حقوق الهيئات المحلية ومستحقاتها، كما ستعمل على متابعة التزامها بسداد الديون المترتبة عليها لصالح الحكومة بما يحقق العدالة والمنفعة العامة، وستعمل جاهدة للتواصل مع كافة الجهات والدول المانحة من أجل توفير الدعم المالي اللازم لإقامة وتنفيذ مشاريع تنموية تطويرية لصالح الهيئات المحلية، وتوزيعها بشكل عادل وحسب معايير محددة، من أجل تمكين الهيئات المحلية من الاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين والارتقاء بها من أجل التسهيل على المواطنين وتعزيز صمودهم.

بدورها، أكدت غنام أهمية العلاقة التشاركية التكاملية بين المحافظة والوزارة ومديريتها والهيئات المحلية في متابعة كافة القضايا والاحتياجات والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.

وكان الصالح التقى بغنام، حيث أطلعته على طبيعة الأوضاع الميدانية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية في المحافظة، والإجراءات التي اتخذتها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة من أجل متابعة احتياجات المواطنين خاصة في ظل حلول شهر رمضان الكريم.

كما زر مديرية الحكم المحلي في المحافظة والتقى بمديرها العام طارق اعمير وموظفي المديرية.