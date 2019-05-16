التربية توقع الخطة التنفيذية لمشروع "أمل" لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمدارس

رام الله- وطن: وقّع وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، بمقر الوزارة، اليوم، على الخطة التنفيذية لمشروع "أمل" الهادف لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المدارس.

ووقّع على الخطة مع الوزير كل من القنصل الإيطالي العام لدى فلسطين فابيو سوكولوفيتش، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومن جانب وزارة المالية مدير عام العلاقات الدولية والمشاريع ليلى صبيح غريب.

وتأتي هذه الخطة تنفيذاً للاتفاقية الموقعة سابقاً حول مشروع "أمل"، إذ يأتي هذا المشروع منسجماً مع انضمام دولة فلسطين إلى العديد من المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ويهدف المشروع إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في المؤسسات التعليمية، ودعم جهود مناهضة العنف المدرسي القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز بيئة مدرسية آمنة للجميع، وذلك بالتركيز على تنمية المعارف والاتجاهات والمهارات لدى الطلبة، وتهيئة المعلمين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التربو