الاتحاد الأوروبي: لن نجري تحقيقا في المناهج الفلسطينية بل دراسة مستقلة تتعلق بالمناهج التعليمية

وطن: "الدراسة لا تشكل تحقيقاً في المناهج الدراسية الفلسطينية"، هذا ما جاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي رداً على تقرير كانت قد نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وبه إعلان صادر عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني بأن الاتحاد سيجري تحقيقا معمقاً في محتوى المناهج المدرسية الجديدة والتي تضم تحريضا على الكراهية والعنف، على حد ادعاء دولة الاحتلال.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنه وصل وطن نسخة عنه، بأن ما سيجري عمله فعلياً هو دراسة مستقلة تتعلق بـ المناهج التعليمية الفلسطينية، وليس اجراء تحقيق معمق حول التحريض والعنف في الكتب المدرسية.

وأوضح البيان بأن الدراسة التي يتم الحديث عنها ستقدم توصيات موجهة للحكومة الفلسطينية بما يخص المناهج التعليمية وتوافقها مع المعايير الدولية ومنها (احترام حقوق الانسان والحريات واللاعنف) وبحسب معايير الأمم المتحدة واليونسكو، فيما تم الاشارة بأن هذا الاجراء ليس بالجديد.

فيما أوضح البيان بأن الهدف من الدراسة وبعد التشاور مع أطراف دولية ومحلية هو تحسين نوعية ومستوى التعليم الفلسطيني وليس الأمر يتعلق بالحديث عن التحريض فقط.

وبحسب البيان فإن الاتحاد الاوروبي لا يدعم طباعة المناهج التعليمية، وانما يقدم الدعم بشكل رئيسي المعلمين، ويتكفل بتغطية رواتب 30 ألف معلم.

وكالة وطن نشرت تقريراً يتضمن رداً لوزارة التربية والتعليم، حيث أكدت التربية بأن المناهج الفلسطينية منسجمة مع المعايير الدولية وبأنها قد وضعت بيد فلسطينية، بينما دعا مركز ابداع المعلم الحكومة إلى إقامة لجنة دولية محايدة وموضوعية تعمل على اجراء تحليل ودراسة لكلا المنهجين الفلسطيني والإسرائيلي، وعليه ستجد بأن المنهاج الإسرائيلي هو الأكثر تحريضا و عنصرية. (أضغط هنا)