الاحتلال يزعم: إحباط تهريب طرود بريدية للمقاومة في غزة

وطن: زعمت مصادر إعلامية عبرية، يوم الخميس، إحباط عملية تهريب طرود بريدية، للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "كَلْكَليست" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أن هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أحبطت عملية إدخال تجار طرودا بريدية لدعم المنظمات المسلحة في غزة.

وقالت الصحيفة إن قوات أمن المعابر أحبطت محاولة لتهريب مائة واثنين وسبعين طردا بريديا احتوى على معدات، مثل أجهزة لإطلاق نار القنص، وطائرات مسيرة، وأدوات الغوص، ووسائل اتصال - كانت يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية.

وأشارت إلى أن هذه الطرود من بين مائتين وخمسين (250) أخرى طُلب من مديرية التنسيق والارتباط لغزة إدخالها إلى قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الجمارك الإسرائيلية تقوم بمصادرة البضائع التي تُستخدم لهذا الغرض.