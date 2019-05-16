3 وفيات و244 إصابة بحوادث سير الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 244 آخرين بجروح، جراء 306 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان صحفي أن إدارة المرور سجلت 306 حادث سير، نتج عنها مصرع 3 أشخاص وإصابة 244 آخرين، وصفت إصابة منهم بالخطرة و15 بالمتوسطة، و228 بالطفيفة.

ووفق البيان، فإن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 4772 مركبة، وأنزلت عن الشارع 26 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة.

وجاء في البيان أيضا، أن الشرطة حررت 1278 مخالفة مرورية، وحجزت 64 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 47 مركبة.