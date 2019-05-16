الأمن العام الأردني يعتقل النائب هند الفايز

وطن: قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني ان احدى دوريات النجدة، أوقفت إحدى المركبات وكانت بداخلها نائب سابق (سيدة) ولدى تدقيق اسمها تبين ان بحقها طلب تنفيذ قضائي على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس حيث سيتم توديعها لمصدر طلبها.

والنائبة المعتقلة، هند الفايز، التي اشتهرت في حادثة "اقعدي يا هند" داخل البرلمان الأردني.

وأكد شقيق النائب السابق هند الفايز، زيد، أن توقيف شقيقته قبيل ساعة من موعد اعتصام الدوار الرابع الاسبوعي هو "توقيف سياسي بثوب حقوقي".

وصرّح زيد لمواقع إعلامية أردينة، أن عددا من مرتبات الشرطة النسائية قامت بتوقيف شقيقته، قبل أن يتم تحويلها إلى سجن "الجويدة" بحجة وجود مطالبة مالية بحقها.

وشدد الفايز على أن شقيقته حاولت مرارا خلال الفترة الماضية اجراء تسوية لدفع المبالغ المستحقة عليها في ظل عدم قدرتها على دفع المبلغ دفعة واحدة في ظل التضييق على عملها، إلا أن محاولاتها قوبلت بالرفض.

وكانت الفايز على رأس المشاركين في الاعتصام الأسبوعي قرب دار رئاسة الوزراء على الدوار الرابع، للمطالبة بإجراء اصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية وجوهرية، إضافة إلى حكومة منتخبة.