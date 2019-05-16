شركة "فيسبوك" حذفت حسابات مزيفة لشركة إسرائيلية هدفها التأثير على الانتخابات في إفريقيا

وطن: قالت شركة فيسبوك اليوم الخميس إنها حذفت (265) من الحسابات والصفحات والمجموعات والأحداث المرتبطة بدولة الاحتلال على فيسبوك وانستجرام بسبب ما وصفته بأنه "سلوك زائف" يستهدف المستخدمين في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع تقوم بها فيسبوك لمعالجة المخاوف بشأن ثغرات الخصوصية وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت فيسبوك إن النشاط ”الزائف“ نشأ في "إسرائيل" وركز على نيجيريا والسنغال وتوجو وأنجولا والنيجر وتونس وكذلك على أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

وقال ناثانيل جليتشر المسؤول عن سياسة الأمن الإلكتروني في فيسبوك في بيان ”استخدم الأشخاص وراء هذه الشبكة حسابات مزيفة لإدارة صفحات ونشر محتوى وزيادة المشاركة بشكل مصطنع“.

وحدد مجموعة أرخميدس الإسرائيلية كمصدر لبعض الأنشطة. وقال جليتشر ”هذه المؤسسة وجميع الشركات التابعة لها محظورة الآن من فيسبوك وقد تم إصدار خطاب إيقاف“.

تأتي تلك الخطوة، بعد يومين من اكتشاف شركة "واتساب" لقراصنة إلكترونيين نجحوا في تثبيت برمجيات مراقبة تستهدف الهواتف الذكية وأجهزة الكترونية أخرى مستغلين ثغرة في التطبيق.

وقال تقرير فايننشال تايمز إن الهجوم على "واتساب" طورته شركة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية "إن إس أو غروب"، وهي الشركة التي عُرفت في وقت سابق بأنها "وكيل أسلحة إنترنت".