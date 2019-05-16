110 آلاف مُصل يؤدون "العشاء" و"التراويح" في رحاب الأقصى

القدس- ​وطن: أدى نحو 110 آلاف مُصلٍ من القدس المحتلة وخارجها، الليلة، صلاتي العشاء و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط استعدادات ضخمة للجمعة الثانية من شهر رمضان، حسب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس.

وذكر شهود عيان ان آلاف المصلين تناولوا افطارهم في باحات الأقصى المبارك، في حين بدت الأوقاف الاسلامية واللجان المساندة في كامل جهوزيتها لاستقبال آلاف الوافدين الى المسجد المبارك، وانتشر المصلون في مصليات ولواوين وباحات المسجد وأدوا الصلوات بأجواء ايمانية كبيرة.

في الوقت نفسه، تجري الاوقاف الاسلامية واللجان المساندة والعاملة في "الاقصى"، ولجان حارات وأحياء البلدة القديمة استعدادات واسعة لاستقبال آلاف المُصلين يوم غد للمشاركة في صلاة الجمعة الثانية من رمضان في الأقصى المبارك.

في الوقت نفسه، أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي حالة الاستنفار في صفوف عناصر وحداتها المختلفة في القدس المحتلة، عشية صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالأقصى.