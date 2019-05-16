أكثر من 5 مليون شاقل.. الاحتلال سيدعم منظمات تعمل ضد"BDS"

وطن: زعمت وسائل اعلام اليوم الجمعة، أن الاحتلال سيقدم لأول مرة مساعدات مالية ضد منظمات تعمل ضد حملات المقاطعة BDS.

ونقلت صحيفة صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن وزارة الشؤون الاستراتيجية في دولة الاحتلال أنها ستقدم خطتها، يوم غدٍ الجمعة، لتوفير دعم مالي لمنظمات وأشخاص في الخارج يحاربون BDS، مدعية أنها المرة الأولى التي يقدم بها دولة الاحتلال الدعم لمنظمات تعمل لصالحه في الخارج.

وأوردت الصحيفة أن وزارة الاحتلال المذكورة ستقدم 3 مليون شاقل من أجل تنظيم أنشطة ميدانية داعمة لجولة الاحتلال، نشاطات من شأنها تعزيز العلاقة معه، وتشكيل رأي عام إيجابي نحوها.

فيما ستقدم 2.7 مليون شاقل لمنظمات ونشطاء على الانترنت يعملون من تشكيل رأي عام، ونشر محتوى من أجل نزع الشرعية عن منظمة BDS.

ويدعي الاحتلال أن العمل على هذا القرار جاء بعد طلب من نشطاء إعلاميين دوليين، مشيراً إلى أن وزارته لديها مبالغ مالية ضخمة لكنها لم تستغلها سابقاً فذ هذا الجانب بسبب العوائق القانونية.