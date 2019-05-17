الاحتلال ينشر قواته على حدود غزة

غزة- وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال يواصل تعزيز قواته على حدود قطاع غزة تحسبا لتصعيد قادم.

وقال موقع مفزاك لايف العبري، إن " فرقة غزة واصلت تعزيز قواتها خوفاً من التصعيد إلى حد الحرب العامة ضد غزة، على الرغم من عدم رغبة إسرائيل وحركة حماس في الحرب".

وأضاف الموقع أن "مسؤولي الجيش يعتقدون أنه لا توجد إمكانية لتحقيق هدوء طويل الأجل، كما يعتقد الكثيرون في الجنوب ومن يتوقون إلى أيام أكثر هدوءًا".

وأشار الموقع العبري، إلى أن إسرائيل تمتنع الآن عن الرد بقوة كبيرة إلى ما بعد انتهاء مسابقة الأغنية الأوروبية "اليوروفيجن" مساء السبت المقبل.

يذكر أن مسابقة الأغنية الأوروبية "اليوروفيجن" التي تستضيفها تل أبيب بدأت يوم الثلاثاء الماضي وتنتهي يوم السبت.