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الاحتلال يحتجز حافلات مجموعة كشفية مقدسية في حي وادي الجوز

17.05.2019 12:26 PM
الاحتلال يحتجز حافلات مجموعة كشفية مقدسية في حي وادي الجوز

رام الله- وطن: احتجزت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، حافلات المجموعة الكشفية المقدسية "كفر عقب" بحي وادي الجوز القريب من أسوار القدس التاريخية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال كانت احتجزت حافلات المجموعة الكشفية، أول مرة صباحا على الحاجز العسكري القريب من مدخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، لدى دخولهم إلى القدس.

يشار إلى أن مجموعة كفر عقب تشارك ضمن المجموعات الكشفية المقدسية التي تعمل على حفظ النظام وتشارك في ارشاد المصلين داخل الأقصى المبارك.

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