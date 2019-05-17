الاحتلال يعتقل شبانا لدى محاولتهم الوصول إلى المسجد الأقصى

القدس- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، عددا من الشبان في منطقة قلنديا شمال القدس، أثناء محاولتهم التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال اعتقل عددا من الشبان أثناء دخولهم إلى القدس بحجة عدم حصولهم على "تصاريح"، مشيرا إلى أن الاحتلال سيّر عشرات الدوريات العسكرية على طول مقاطع الجدار الذي يفضل القدس المحتلة.

يشار إلى أن الاحتلال يمنع من هم دون (40 عاما) الدخول لمدينة القدس.