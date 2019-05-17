الحكومة تتمكن من إدخال 25 ألف ذبيحة قدمتها السعودية لغزة

غزة- وطن: ادخلت الحكومة 25 ألف ذبيحة موزّعة على 13 شاحنة نقل، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، قدّمتها السعودية ضمن مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الجمعة، أن كل الذبائح ستوزّع على العائلات المحتاجة في قطاع غزة خلال الشهر الفضيل عبر طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بعدما خضعت للفحص المخبري الطبي بالتنسيق مع الجانب المصري الذي سهّل دخولها، الأمر الذي تقدره الحكومة عاليًا.

وأشار اشتية إلى أن حكومته تولي قطاع غزة أولوية كبيرة من أجل تخفيف معاناة أبناء شعبنا هناك.