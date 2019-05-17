حماس: اغلاق الاحتلال التحقيق بملف الشهيد أبو ثريا استمرار لسياسية الكذب والتضليل

رام الله- وطن: قالت حركة حماس إن "إغلاق ما يسمى بالنيابة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي التحقيق بملف استشهاد المقعد إبراهيم أبو ثريا، استمرار لسياسة الكذب والتضليل التي يمارسها الاحتلال فيما يشكله من لجان تحقيق، التي تهدف بالأساس للتهرب من لجان التحقيق الدولية".

وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جريمة قتل جيش الاحتلال للشهيد إبراهيم أبو ثريا مثبتة وموثقة، عدا عن الجريمة المستمرة المتمثلة بتعمد قتل المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة، والتي شملت استشهاد عشرات الأطفال، بالإضافة لاستشهاد نساء و صحفيين ومسعفين".

وأضاف: "مطلوب من كل المنظمات الدولية ذات العلاقة العمل على محاسبة ومعاقبة قادة الاحتلال وجيشه، الذين يمارسون بشكل متواصل جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني".

وأكد أن جرائم الاحتلال ضد شعبنا لن تسقط بالتقادم، وسيأتي يوم لجرد الحساب كاملاً مع الاحتلال، وسيدفع الاحتلال ثمن هذه الجرائم.