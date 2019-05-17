الطفلة عائشة اللولو من غزة توفيت في القدس وحيدة

وطن: وفاة الطفلة عائشة اللولو (5 سنوات) من غزة في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، بعد منع الاحتلال لكافة أفراد عائلتها من مرافقتها خلال إجرائها عملية معقدة في الدماغ.

وخلال الشهور الفائتة، ناشدت عائلة الطفلة (من مخيم البريج) المؤسسات الدولية والمحلية والاحتلال، للسماح لأحد أفراد الأسرة بمرافقة عائشة في رحلة علاجها، إلّا أنّ استغاثاتهم المتكررة جوبهت بالرفضت، بحجة عدم حيازتهم لتصريح، حتى فارقت الطفلة الحياة وحيدة.