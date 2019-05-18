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المبادرة: قرار التحقيق في المناهج الفلسطينية يمثل انحيازا ورضوخا للوبي الاسرائيلي

18.05.2019 12:41 PM
المبادرة: قرار التحقيق في المناهج الفلسطينية يمثل انحيازا ورضوخا للوبي الاسرائيلي

وطن: قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان القرار الأوروبي بتشكيل لجنة للتحقيق في المناهج الفلسطينية، وقرار البرلمان الالماني وسم حركة المقاطعة باللاسامية  يمثل رضوخا للابتزاز، و للارهاب الفكري الذي يمارسه اللوبي الإسرائيلي والذي يحاول تصوير حكومة اسرائيل التي تمارس الاحتلال والأبرتهايد بانها ضحية، و يوجه الإتهام  للفلسطينيين المضطهدين من الاحتلال .

و قالت المبادرة  لو كان هناك حد أدنى من الموضوعية لتضمن القرار الاوروبي  فحص المناهج الإسرائيلية الحافلة بالتحريض العنصري ضد الفلسطينيين و العرب.

و أن قرار البرلمان الالماني وورغم أنه غير ملزم، يمثل خروجا على ابسط قواعد الديموقراطية التي تكفل  حرية الرأي والتعبير، ومسا بحق الشعب الفلسطيني في النضال ضد منظومتي الاحتلال و الأبرتهايد.

وأشارت حركة المبادرة الى خطورة ما يجري من تحول خطير في موقف بعضا المؤسسات و الدول الأوروبية بفعل النشاط الامحموم للوبي الاسرائيلي و الذي تموله الحكومة الاسرائيلية، مما يستدعي تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية و تنفيذ خطة متكاملة بالتعاون بين المؤسسات الرسمية و المدنية الفلسطينية للتصدي للتحريض الجاري ضد الشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الاسرائيلية و أدواتها.

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