كذبة عمرها 25 عاماً وكيّ الوعي

رام الله- وطن- كتب رئيس التحرير: بعد أقل من أسبوع على لقاء المدعو أشرف الجعبري، بمستوطنين، في مدينة الخليل، ومشاركتهم في وليمة إفطار رمضانية، أصدرت حركة فتح في أريحا بياناً يستنكر لقاء مجموعة من التجار الفلسطينيين، بضباط من الارتباط العسكري للاحتلال داخل المحافظة.

وقد أصبحت تلك اللقاءات أشبه بـ"الظاهرة" في الآونة الأخيرة، تتم على أرض الواقع، إضافة لوجودها إلكترونياً على شبكات التواصل من خلال صفحة "المنسق"، الذي يلعب دور الإدارة المدنية للاحتلال، بصورة مطورة أكثر مما كانت عليه قبل اتفاقية أوسلو.

لم تأتِ هذه الظاهرة من فراغ، بعد 25 سنة من اتفاق "أوسلو"، الذي تجاوز حلم الوطن إلى أوهام الدولة، ثم حوّل حلم الدولة إلى مجرد مصالح شخصية لأفراد متنفذين في السلطة. فصار أوسلو حتى بعد فشله هو الغاية، بعد أن كان يُروّج له على أنه وسيلة وجسر للدولة! فأصبح المتمسكون به مثل "رماة الجبل" في معركة أُحد، فقد علموا مكان الغنیمة أكثر مما علموا الهدف من البقاء فوق الجبل.

وكان فشل أوسلو، وانحصاره بالفساد والمصالح، هو النفق الذي مرّ من خلاله بعض ضعاف النفوس، واتخذوا من بعض المسؤولين نموذجاً للخلاص الفردي على حساب المصلحة الجمعية للشعب. الاحتلال هو الآخر انتهز فرصة فشل أوسلو والقائمين عليه، لاختراق الوعي الفلسطيني، بعدما استفاد من الاتفاقية وعصرها حتى آخر قطرة.

عملية اختراق المجتمع الفلسطيني مثلما حدث في الخليل وأريحا وغيرهما.. تتم من خلال ثلاثة مداخل، المدخل الأول، ممثل بالتحالف مع بعض الرأسماليين الفلسطينيين، وإنشاء علاقات اقتصادية ومصالح معهم، يستفيد رأس المال المحلي فيها من التسهيلات التي تقدمها لهم سلطات الاحتلال، في الاستيراد والتصدير وحرية الحركة والدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948 بعد منحهم بطاقات البي أم سي وغيرها من الامتيازات.

بينما المدخل الثاني للاحتلال لاختراق الفلسطينيين يتم باستغلال الحاجات الإنسانية والحياتية للفلسطينيين، حيث استعرضت الكثير من التقارير والشكاوي قيام المخابرات الإسرائيلية، باستغلال حالات مرضيّة وإنسانية، ومنهم العمال في الداخل المحتل، ومساومتهم على الارتباط مع الاحتلال من أجل تسهيل أمورهم المعيشية أو مقابل إعطائهم تحويلة طبية أو تصريح عمل.

والمدخل الثالث والذي لا يقل خطورة عما سبق، الدخول من الجانب العشائري، خاصة في مناطق الجنوب، كما حدث في الأسبوع الأخير، مع المدعو أشرف الجعبري، الذي يتواصل بشكل علني مع جيش الاحتلال والمستوطنين، ويقوم على تأسيس حزب سياسي بواجهة عشائرية، طارحاً نفسه كبديل للسلطة الفلسطينية القائمة.

اختراق المجتمع الفلسطيني عن طريق العشائر، يتم عن وعي إسرائيلي وخطط ممنهجة، كشف عنها مستشار الشؤون العربية بقيادة المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال، ياروخ ياديد، في ديسمبر العام الفائت، في حوار له مع صحيفة "مكور ريشون" اليمينية، قائلاً إن "هناك من يتحدث عن سلطة فلسطينية محلية مع مفاتيح عائلية، تمهيدا لإقامة سلطة فدرالية في الضفة الغربية، يتم منحها صلاحيات إدارة مدنية تعمل على تخفيض مستوى وحدة الصراع مع إسرائيل".

دولة الاحتلال، وبرغم إجرامها، تحاول النفاذ إلى الوعي الفلسطيني، كأنها دولة "تسهيلات"، على الرغم من أن أنها الصانع الرئيسي لمآسي الشعب الفلسطيني؛ حيث تقوم بصنع المأساة أولاً، ومن ثم تطرح نفسها كأحد أسباب الحل، كأن يقوم بمحاصرة غزة وقصفها، وعندما يحتاج المواطن فيها للعلاج أو السفر، يتم مساومته ومن ثم استغلاله.

وقد يفرض الاحتلال "المنع الأمني" على أحد المواطنين، مانعاً إياه من العمل في الداخل المحتل أو السفر، ليتدخل بعدها "المنسق" ويقوم بنشر مبادرة للتسهيلات ورفع الحظر، بعدما يكون العامل قد أهلكته البطالة، ويتم ذلك طبعاً بشروط، ليس أقلها محاولة ترويض العامل، وتحويله إلى مواطن سلبي، يكتفي بالبحث عن لقمة عيشه، على حساب دوره ومسؤوليته في التحرر الإنساني والوطني.

فدولة الاحتلال وصانعو سياساتها، فهموا العقل العربي بشكل عام والفلسطيني خاصة، وعلموا مدى ارتباطه وولائه لاسمه العائلي (الجذر)، فيحاولون النفاذ إليه من خلال شيخ العشيرة، من أجل تشكيل سلطات متقطعة جغرافياً شبيهة براوبط القرى. مثلما علموا مدى تعففه عن الحاجة ومدّ اليد للآخرين، فيستغلون لقمة عيشه وحاجاته المعيشية التي تسببوا بها، لإقناعه بأنهم هم من سيحلون مشاكله!

فحتى لو استطاعت دولة الاحتلال احتلال الأرض، فإن احتلال العقل واختراق الوعي هو الأكثر خطوة، من خلال الاختراق الناعم لوعي الإنسان الفلسطيني وذاكرته، بحيث يتم تغيير طريقة تفكيره بأنْ يؤمن أنّ المتسبب بالمشكلة قد يكون جزءاً من الحل! وهذا ما وجدنا عليه مسؤولينا على مدار ربع قرن من تجارة الأوهام.