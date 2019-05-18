سفير فلسطين في رومانيا يحدث أزمة "دبلوماسية" وغضباً أردنياً.. والخارجية الفلسطينية لم ترد

وطن: أكدت الجالية الفلسطينية في رومانيا لوطن أن رئيس الحزب الحاكم في رومانيا، ليفيو دراقنا، قد أمهل سفير فلسطين، فؤاد كوكالي، ساعة واحدة كي يقوم بسحب بيان يتضمن ثناءً حول موقف دراقنا من نقل السفارة الرومانية إلى القدس المحتلة.

وبحسب المصادر فقد التقى السفير الفلسطيني فؤاد كوكالي برئيس الحزب الحاكم من أجل إجراء مباحثات حول نقل السفارة الرومانية إلى القدس المحتلة.

وخلال اللقاء الذي جمعهما، اشترط عدم نشر فحوى الاجتماع الدائر ما بين كوكالي ودراقنا وإخراجه إلى وسائل الإعلام.

فيما وجه رئيس الحزب الحاكم دراقنا أصابع الاتهام صوب السفير كوكالي، واتهمه بـ"الكاذب" بعد نشره لبيان قد تضمن فحوى اللقاء الذي جمعهما.

وبحسب مصدر من الجالية الفلسطينية في رومانيا، فإن رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانسيلا، قد أجرت اتصالات اليوم بـالخارجية الإسرائيلية في رومانيا لتبلغهم بأن ما أورده كوكالي هو "كذب"، وسيتم نقل السفارة كما هو مقرر إلى القدس المحتلة. وجاء هذا كردة فعل لما قام به السفير كوكالي وسط غضب "دبلوماسي" وأردني تجاه اللقاء، ورفضاً لقرار نقل السفارة الرومانية إلى القدس؛ حيث عمد العاهل الاردني وبعد قرار صادر من مجلس الوزراء بالمصادقة رسمياً على سحب السفير الأردني صقر عبد الله ملكاوي من السفارة الاردنية في رومانيا إلى الأردن بتاريخ 1-6-2019.

ويأتي لقاء السفير الفلسطيني مع رئيس الحزب الحاكم، بعد رفض العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارة رومانيا والتي كانت مقررة يوم الاثنين الماضي، وذلك "نصرة للقدس"، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، وذلك غداة موقف رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا عن عزمها نقل سفارة بلادها في "إسرائيل" إلى القدس.

وأوضح الديوان الملكي الأردني أن الزيارة كانت ستشمل "لقاءات ثنائية" للملك مع الرئيس الروماني، ومسؤولين في البرلمان، بالإضافة إلى مشاركة الملك في جولة من "اجتماعات العقبة" (وهي اجتماعات أمنية وعسكرية تعنى بمكافحة الإرهاب)، والتي كان من المفترض أن تستضيفها رومانيا بالشراكة مع الأردن.

ويذكر أن رئيسة الوزراء الرومانية، فيوريكا دانشيلا كانت قد أعلنت قبل شهرين عزمها نقل سفارة بلادها للقدس المحتلة، فيما يأتي ذاك الإعلان رغم النقاش المحتدم في العاصمة (بوخارست) حول نقل سفارة رومانيا إلى القدس المحتلة.

وحاولت وكالة وطن التواصل مع وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين ولكن لم يتسنى لنا الحصول على رد رسمي يدلل على موقف الوزارة تجاه ما أحدثه سفير فلسطين في رومانيا من أزمة "دبلوماسية" في حين اتخذت الأردن موقفاً رافضا لما يجري بإلغاء الزيارة ورفضا لنقل سفارة رومانيا إلى القدس المحتلة.

وبحسب المصادر مطلعة لوطن، فإن وزارة الخارجية والمغتربين لم تصدر بياناً بعد يوضح ما حدث، ولم تتلقى أي بيان من قبل وزارة الخارجية الرومانية، فيما أن السفير لم يقم بسحب البيان على حد مطلب رئيس الحزب الحاكم في رومانيا ليفيو دراقنا يوم الأربعاء الماضي.