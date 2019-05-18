20 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الاسبوع الماضي

وطن: تنقل اكثر من 20 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي ، فيما أوقفت الشرطة 111 مطلوبا جنائياً.

وذكر ت ادارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (9850) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (10809) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة>

وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (111) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

و أضافت " أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق ل (12) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (7) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية ".