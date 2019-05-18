الاحتلال يدرس تطوير نظام الليزر لاعتراض صواريخ "المقاومة"

وطن: كشفت صحيفة "معاريف" العبرية صباح اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس من جديد تطوير نظام ليزر كوسيلة لاعتراض صواريخ "المقاومة" الفلسطينية والتي تطلق من قطاع غزة، وذلك بسبب عيوب منظومات "القبة الحديدية" خلال العدوان الأخير على القطاع وقبل نحو أسبوعين.

وذكرت الصحيفة أن تكلفة صاروخ "القبة الحديدية" كبير حيث يبلغ نحو 70 ألف دولار، ويمتلك الجيش الإسرائيلي 10 بطاريات قبة فقط إحداها احتياط ولا تكفي لاعتراض عشرات الصواريخ التي تطلق في آن واحد.

ولفتت إلى أنه تم خلال العدوان الأخير إطلاق 700 صاروخ منها 117 في أقل من ساعة بعضها استهدف بطاريات "القبة الحديدية" نفسها.

وجاء في "معاريف: "هذا يدل على الأداء الرائع والتحكم والتنسيق بين فصائل المقاومة لإصابة أهداف أكثر وتعطيل نظام القبة أيضا".

وقتل 4 إسرائيليين وأصيب ما يزيد عن 170 آخرين بجراح متفاوتة خلال العدوان الأخير على غزة، والتي ضربت فيها صواريخ "المقاومة" المواقع العسكرية والمستوطنات والتي تبعد حتى 40 كيلومترًا.