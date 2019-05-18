فرق "العيسوية" "والأمعري" و"بلاطة" تحجز مقاعدها في نصف نهائي كأس فلسطين

وطن: حجزت فرق العيسوية، والامعري، وبلاطة مقاعد لهم في دور نصف نهائي من كأس فلسطين لكرة القدم، بعدما حققوا الفوز تواليا على ترجي وادي النيص، وثقافي طولكرم، وجبل المكبر.

وواصل العيسوية تحقيق انتصاراته واجتاز عقبة ترجي وادي النيص بفارق الضربات الترجيحية بواقع 6-5 بعد التعادل الإيجابي في وقت المباراة الأصلي بنتيجة هدف لمثله، في لقاء أقيم بينهما في أمسية رمضانية على ستاد الخضر.

بداية سريعة من الترجي النيصي الذي ضغط بشكل مكثف مشكلا خطورة على مرمى العيسوية.

غابت الفرص المحققة على المرميين مع بقاء الأفضلية لمصلحة الترجي.

أخطر الفرص كانت لمصلحة الترجي عند الدقيقة 29 عندما انفرد محمد نضال مع المرمى، تباطء في التعامل معها، سددها برعونة الى الخارج.

وشهدت الدقيقة 44 أخطر فرص العيسوية عندما أرسل عبدالله ادريس كرة الى داخل الصندوق، خرج لها الحارس وابعدها من امام خليل بعيرات .

الدقيقة الأولى من بدل الضائع، ضربة ركنية نفذها أمجد أبو شقير الى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها احمد ميعاري وبراسه سددها، الحارس توفيق علي كان لها بالمرصاد وأبعدها وسطر عليها على دفعتين .

الشوط الثاني ، ومع الدقيقة الأولى اهدر اشرف نعمان فرصة، عندما ارسل محمد نضال كرة الى داخل الصندوق، تهيأت امام اشرف نعمان الذي واجه الحارس، سددها ضعيفة دون تركيز الى الخارج.

وشهدت الدقيقة 78 تقدم العيسوية بهدف حمل توقيع منذر شويكي عندما وصلته الكرة في الصندوق، صوب مباشرة على يمين الحارس معانقة الشباك.

لم تدم فرحة العيسوية سوى بضع ثواني عندما احتسب الحكم ضربة جزاء للترجي بعد عرقلة اللاعب، ترجمها أشرف نعمان الى هدف التعادل .

ولجأ الفريقان الى النقطة البيضاء لحسم النتيجة، وابتسمت لمصلحة العيسوية بنتيجة 6-5 .

حكم المباراة للساحة يزيد أبو عرقوب وساعده خلدون أبو قبيطة ومأمون الدراويش ومروان وزوز رابعا، راقبها ربحي وقاد، مقيم حكام ميشيل حنانيا.

وعلى ملعب أريحا البلدي حقق بلاطة فوزا على جبل المكبر بهدف دون رد، لينتظر اللعب في نصف النهائي من محصلة "الفائز من هلال القدس وإسلامي قلقيلية" سيلعب مع أهلي الخليل ومن ثم مع بلاطة.

أما الأمعري فقد قلب تأخره أمام ثقافي طولكرم بهدفين الى فوز بثلاثة اهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت بينهما على ملعب نابلس البلدي، ضاربا موعدا مع العيسوية.