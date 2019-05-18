المصلون يتصدون لشرطة الاحتلال بالمسجد الأقصى

رام الله- وطن: تصدى مصلون، اليوم السبت، لأفراد شرطة الاحتلال التي حاولت اقتحام مصلى "الأقصى القديم" في المسجد الأقصى المبارك، بأحذيتهم.

وأفاد شهود عيان ان أفراد من شرطة الاحتلال وخلال جولتها في المسجد الأقصى المبارك، حاولت اقتحام "الأقصى القديم" بأحذيتهم، وخلال ذلك تصدى لهم عشرات المصلين ومنعوهم من الدخول بأحذيتهم.

وأضاف الشهود أن ضباط وأفراد من الشرطة انتشروا في الأقصى وفي ساحة المصلى القبلي والقديم وقاموا بتصوير المصلين المتواجدين.