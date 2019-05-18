بالون يحمل عبوة ناسفة يسقط في قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب غزة

غزة- وطن: سقط بالون يحمل جسما "مشبوها"، صباح اليوم السبت، في قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال قرب قطاع غزة.

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فقد عالجت الشرطة وخبراء المتفجرات هذا الجسم المشبوه، دون أن تقع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقالت شرطة الاحتلال إنها تلقت بلاغا يفيد أن مجموعة من البالونات ربط إليها جسم مثير للشبهات قد هبط في قاعدة عسكرية، وعملت على إبطال العبوة وتفجيرها.

وتسببت البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة، بحرائق في مستوطنات غلاف غزة.