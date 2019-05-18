3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

وطن: دخل ثلاثة أسرى من الضفة الغربية، اليوم السبت، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسير شادي فؤاد عطية قرعان (36 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 25 عامًا، قضى منه 12 عامًا داخل سجون الاحتلال بعد أن اعتقل عام 2007.

والأسير صالح عمر أحمد زهران (66 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن 20 عامًا، قضى منه 16 عامًا داخل السجون بعد أن اعتقل عام 2003.

ومن مدينة قلقيلية، الأسير خالد أيمن خالد أبو هنية (24 عامًا) المحكوم بالسجن 12 عامًا، قضى منه ثمانية أعوام بعد أن اعتقل عام 2011.