الدفاع المدني لوطن: طواقمنا اخمدت 80 حريق أعشاب منذ صباح اليوم

رام الله- وطن: تعاملت طواقم الدفاع المدني في محافظات الوطن منذ صباح اليوم السبت، مع عشرات الحرائق التي طالت الاشجار والاعشاب الجافة في مناطق متفرقة من الضفة.

وتمكنت الطواقم من أخماد النيران التي نشبت في عدة اماكن بالمحافظات تجاوزت ال80 حالة حريق نشبت بأعشاب جافة وطالت الحقول الزراعية والأشجار المثمرة وأشجار زيتون ومناطق جبلية، فعملت على إخماد النيران وحصرها في المناطق المحترقة وعزل المنطقة وحمايتها من الاحتراق والعمل على ملاحقة والنيران حتى تمت السيطرة على معظم الحرائق بعد جهد متواصل والتأكد من عدم تجدد إشتعال النيران فيها.

وعن اسباب اندلاع هذه الحرائق، اشار الملازم أول عبد الودود النجار من دائرة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني لوطن، ان طواقمهم ما زالت تتعامل مع بعض الحرائق حتى اللحظة، مشيرا الى ان درجات الحرارة المرتفعة تساهم باستمرار الحرائق وسهولة اشتعالها اضافة الى ان الحرائق تكون في مناطق جبلية وهو مايزيد من صعوبة الوصول اليها وبالتالي اتساع رقعة الحريق، وفي مناطق اخرى تشكل اعتداءات المستوطنين سببا في اشتعال الحرائق.

واهاب النجار بالمواطنين عدم رمي اعقاب السجائر على الاعشاب الجافة، وعدم التخلص من الاعشاب عن طريق حرقها، والتبليغ السريع على الرقم102 في حال حصول اي طارىء.