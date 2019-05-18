الدفاعات السورية تتصدى مجدداً لعدوان جوي إسرائيلي

وطن: تصدت المضادات التابعة لسلاح الدفاع الجوي السوري مجددا اليوم، لعدوان جوي إسرائيلي في سماء القنيطرة.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية بالقنيطرة أن "الأجسام المعادية قادمة من الأراضي المحتلة قاطعة سماء الجولان المحتل".

وأضاف المراسل أن المضادات الأرضية قامت بالتصدي لها فور عبورها منطقة الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية.

وأشار المراسل إلى أنه يرجح أن الأهداف المعادية عبارة عن طائرات استطلاع حلقت فوق منطقة فصل القوات مقتربة من الأراضي السورية المحررة لتبدأ مضادات الجيش السوري بالتعامل معها.

يأتي ذلك بعد يوم من قصف إسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق، وقد تصدت الدفاعات السورية له.