الأسير سليم رجوب ينتصر ويعلق اضرابه

رام الله- وطن: علق الأسير سليم يوسف رجوب، من دورا قضاء الخليل، اضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 25 يوما، بعد تحقيق مطلبه والحصول على قرار يقضي بالافراج عنه في29/8/2019.وفق نادي الاسير.

يشار الى ان الأسير سليم رجوب (48 عاماً) معتقل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2018، ومتزوج وله ستة أبناء، وأمضى سابقاً في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، ونفّذ سابقاً عدة إضرابات رفضاً لاعتقاله الإداري.

وبذلك يواصل الاسيرين عودة الحروب، وحسن العويوي اضرابهما عن الطعام منذ مايزيد عن الشهر رفضاً لاعتقالهما الإداري.