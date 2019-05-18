فوز الفلسطينية أماني أبو زهره بجائزة أفضل إمرأة في أوروبا بمجال الأدب

وطن: فازت الشابة أماني أبو زهرة، بجائزة أفضل إمرأة في أوروبا بمجال الأدب، خلال مسابقة نظمتها مؤسسه "اديشن إف" الألمانية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وشارك في المسابقة، أكثر من ألف سيدة في شتى المجالات مثل الطب، والهندسة، والفن، والأدب، وغيرها من مجالات متعددة، وأسفرت عن فوز 25 سيدة.

وهنأ رئيس الجالية الفلسطينية في النمسا منذر مرعي، أبو زهره على هذا الفوز الذي يعد فوزا لجميع أبناء الجالية الفلسطينية، ولما له من اثر إيجابي على الفلسطينيين في النمسا.

وقال: "إن فلسطين وشعبها العظيم بحاجة ماسه لهذه الطاقات وتسخيرها في مصلحه فلسطين وقضيتها العادلة".