مانشستر سيتي يكتب التاريخ بثلاثية نادرة

وطن: دخل فريق مانشستر سيتي تاريخ كرة القدم الإنجليزية من أوسع أبوابه، بعدما ظفر بكأس إنجلترا مساء السبت، إثر فوزه في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة على ملعب "ويمبلي".

وسجل أهداف السيتي كل من دافيد سيلفا في الدقيقة 26، ورحيم سترلينج بالدقائق 38، و81، و87 على التوالي، وكيفن دي بروين في الدقيقة 61، وجابريال جيسوس بالدقيقة 68.

وهذا ثالث لقب محلي لمانشستر سيتي هذا الموسم، ليصبح أول فريق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية يفوز بألقاب الدوري، والكأس، وكأس الرابطة في موسم واحد.