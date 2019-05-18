نشطاء سعوديون يكشفون عن معتقلين سعوديين على خلفية متعلقة بفلسطين

وطن للأنبا: كشفت منظمة حقوقية، تعنى بنشر أخبار المعتقلين بشكل تعسفي في السعودية، هويات سعوديين اعتقلوا منذ شهور على خلفية متعلقة بفلسطين.

وقالت منظمة "القسط"، إن رجل الأعمال أسامة بن يحيى فيلالي، وشقيقه هشام، لا يزالان رهن الاعتقال منذ عام دون معرفة الأسباب.

وأوضحت المنظمة أن "الأخوين فيلالي يقبعان في زنازين انفرادية، ولا يسمح لهما بالزيارة، ولا الاتصال، ولا توكيل محام، ويعتقد أنهما اعتقلا بعد حملة طالت عددا من الفلسطينيين بعضهم يعمل مع فيلالي".

في حين، قال الداعية سعيد بن ناصر الغامدي، الذي يقيم خارج المملكة، إن "بعض أسئلة التحقيق جاءت من تل أبيب".

وأضاف الغامدي أن من بين المعتقلين أيضا على خلفية علاقتهم بمعتقلين فلسطينيين، عامر بن علي الألمعي، وهو طبيب استشاري باطنة، وعميد كلية الغد في أبها.

وأوضح أن الألمعي الذي يؤم أحد المساجد في أبها، كانت له إسهامات خيرية، وفي مجال الإعجاز العلمي.

ولفت الغامدي إلى أن الألمعي كان يكفل بعض الفلسطينيين الذين اعتقلوا.

يشار إلى أن السلطات السعودية، اعتقلت العشرات من الفلسطينيين، والأردنيين، قبل عدة شهور، دون توجيه أي اتهام رسمي لهم.

(عربي 21)