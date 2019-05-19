وزير الاوقاف القادم .. رئيس المحكمة الشرعية في جنين مهنا نجم

رام الله- وطن: بعد مداولات وجلسات طويلة اهتدت الحكومة واخيرا لوزير للاوقاف، وبذلك وضعت حكومة اشتيه حدا للتكهنات حول شخص الوزير القادم، وكانت حكومة اشتيه قد أدت اليمين الدستورية قبل 35 يوما ولكن بدون وزيري الاوقاف والداخلية.

ووفق مصادر خاصة، فإن وزير الاوقاف القادم والذي كان حتى اليوم يشغل منصب رئيس المحكمة الشرعية في جنين هو مهنا نعيم نجم، والذي يبلغ من العمر 38 عاما .

وتشير المصادر الى ان الوزير القادم ينتظر حلف اليمين امام الرئيس.

ويبقى بذلك منصب وزير الداخلية شاغرا ويديره رئيس الوزراء محمد اشتيه.