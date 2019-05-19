الجبير: السعودية لا تريد الحرب ولكنها مستعدة لها

وطن: قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الأحد، إن السعودية ستفعل ما في وسعها لمنع قيام حرب في المنطقة، ولكنها مستعدة للرد "بكل قوة وحزم".

واتهم الجبير، في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية بالرياض، إيران بالسعي إلى زعزعة استقرار المنطقة، وحث المجتمع الدولي على "تحمل مسؤوليته واتخاذ موقف حازم من هذا النظام (الإيراني) بوقفه عند حده ومنعه من نشر الفوضى في العالم أجمع".

كما أكد الجبير أن المملكة تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي، محملا طهران مسؤولية التصعيد نتيجة التصرفات العدوانية للنظام الإيراني ووكلائه في المنطقة.

وأوضح أن المملكة تتمنى من طهران التحلي بالحكمة وأن تبتعد هي ووكلاؤها عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر، وأن لا تدفع المنطقة إلى ما لا تحمد عقباها.

وأضاف: "في هذا الإطار استجابت المملكة لنداء استغاثي من سفينة نفط إيرانية في عرض البحر الأحمر وطلب رسمي من الحكومة الإيرانية بهذا الخصوص، وقدمت على الفور المساعدات اللازمة للسفينة وأفراد طاقمها، ولا يزالون يتلقون الرعاية اللازمة التزاما من المملكة بمسؤولياتها الدولية والإنسانية والبيئية، في الوقت الذي تعرضت فيه ناقلتا نفط سعوديتين في الخليج العربي إلى هجوم تخريبي، وكذلك تم استهداف محطة ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل النفط السعودي من حقل في المنطقة الشرقية إلى ميناء التصدير على ساحل البحر الأحمر".