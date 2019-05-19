مصرع 3 عمال في الداخل المحتل

وطن: لقي 3 عمال (لم تعرف هويتهم) مصرعهم في الداخل المحتل إثر انهيار رافعة في ورشة بناء، صباح اليوم، الأحد.

وأفادت مصادر طبية أن عاملا آخر علق بالرافعة على ارتفاع شاهق وتحاول فرق الإنقاذ تخليصه وإنقاذه، ووصفت حالته بأنها حرجة.

وقدمت الطاقم الطبي التي استدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصابين الثلاثة وأجرت عمليات إنعاش لهم، لقبل ان تعلن مصرعهم لاحقا.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها مكتب الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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