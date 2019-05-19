وزير الزراعة رياض العطاري: عمل المؤسسات الاهلية الزراعية يحظى بكامل دعم و تأييد الوزارة

وطن: استقبل وزير الزراعة رياض العطاري وفداً من جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)، وضم الوفد نائب المدير العام للإغاثة الزراعية السيد منجد ابو جيش و مدير دائرة البرامج و المشاريع السيد عزات زيدان بالإضافة لمديرة العلاقات الخارجية السيدة اثار الهودلي و م. مقبل ابو جيش مسؤول برنامج تطوير الأراضي.

ورحب وزير الزراعة بالوفد كما اشاد بعمق العلاقة مع المؤسسات الاهلية العاملة في القطاع الزراعي ومع الإغاثة الزراعية على وجه الخصوص ، وقال أن من اولويات الوزارة ان تتشارك مع المؤسسات وأن تكون هذه المؤسسات جزء من انجاز خطتها التنموية لما فيه خدمة للقطاع الزراعي الفلسطيني.

و أكد العطاري على أن عمل المؤسسات الاهلية الزراعية يحظى بكامل دعم و تأييد وزارة الزراعة في مختلف المناطق التي تعمل بها وأهمها قطاع غزة، وأن وزارة الزراعة سوف تعمل لتذليل كافة العقبات امام عمل المؤسسات من خلال سن تشريعات جديدة او تعديل المعمول بها بما يتلائم مع واقع المؤسسات و القطاع الزراعي.

وفي كلمته بارك نائب المدير العام للإغاثة الزراعية السيد منجد أبو جيش للوزير توليه هذه الوزارة كما ابدى استعداد الإغاثة للوقوف جنبا الى جنب مع الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي خصوصا أن الوزارة لديها خطط واضحة للعمل مع المؤسسات.

كما أكد ابو جيش على أن الإغاثة الزراعية مع خطة الوزارةلتركيز العمل مع العناقيد الإقتصادية وهو من صلب عمل و فكر الإغاثة الزراعية و يظهر ذلك جليها في الخطة الإستراتيجية للمؤسسة ( 2019- 2022)، و شدد على أن الإغاثة الزراعية جاهزة للعمل مع وزارة الزراعة في مواجهة تغول الإحتلال و الإستيطان من أجل حماية الأرض و الإنسان.

و شدد مدير دائرة البرامج و المشاريع السيد عزت زيدان على مجموعة من المحاور تعتبرها المؤسسة تمهيد لقطاع زراعي قوي ومحصن ومن أهمها ضرورة تكاملية الأدوار بين الحكومة و القطاع الخاص و الأهلي، أن تأخد وزارة الزراعة على عاتقها الترويج لريادة الأعمال الزراعية من خلال حاضنات الإعمال الزراعية اسوة بباقي الوزارات التي تعمل مع حاضنات اعمال متخصصة في مجال عملها، ضرورة تصحيح الحركة التعاونية من أجل خدمة صغار المزارعين.