"جيميل" يسجل مشتريات المستخدمين منذ سنوات

وطن: كشف خبراء رقميون، مؤخرا، أنه بوسع من يستخدم بريد غوغل الإلكتروني "جيميل"، أن يطلع على قائمة الأشياء التي اشتراها طيلة سنوات.

وبحسب ما نقل موقع "مشابل"، فإن "جيميل" يحتفظ في "البريد الوارد" بنسخة عن وصل كافة الأشياء التي اشتريتها وتلقيت وصلا عنها.

وأوضح خبراء رقميون، أن حذف قائمة المشتريات يتطلب القيام بعمليات مملة بالنظر إلى ما تستغرقه من وقت.

وتضم هذه القائمة كل ما اشتراه المستخدم عن طريق خدمات غوغل مثل "غوغل بلاي ستور" و"غوغل إكسبريس" و"غوغل أسيستنت"، فضلا عن المشتريات التي بعثت بوصل تأكيد إلى البريد الإلكتروني.

وفي أول تعليق على القائمة المثيرة، قالت "غوغل"، إن صاحب البريد الإلكتروني هو الشخص الوحيد الذي يستطيع الاطلاع على ما اشتراه.

وأضافت الشركة أنها لا تستخدم بيانات الشراء لأجل أهداف إعلانية، وأكدت حرصها على درجة الخصوصية "العالية" التي يحظى بها مستخدمو "جيميل".

وللحصول على المعلومات، ينبغي على المستخدم أن يذهب إلى قسم مشتريات في حساب البريد الإلكتروني، أو تصفح http://myaccount.google.com/purchases."، وعندها، سيجد قائمة طويلة بكل ما اقتناه.