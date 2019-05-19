الاحتلال هدم 5000 منزلًا في القدس منذ 1967

رام الله- وطن: هدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 5000 منزلا تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين في المدينة المقدسة منذ احتلالها عام 1967.

وفيما يلي نص التقرير الذي ورد به الانتهاكات:

الانتهاكات الاسرائيلية

سلطات الاحتلال تهدم 5000 منزلا للمواطنين الفلسطينيين في القدس منذ احتلالها

أصدرت مؤسسة القدس الدولية ورقة بحثية تحت عنوان "إسرائيل" في مواجهة القانون"، ضمن سلسلة بحثية تحت عنوان " هذه هي "إسرائيل" ذكرت فيها ان الاحتلال الاسرائيلي هدم أكثر من 5000 منزلا تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين في المدينة المقدسة منذ احتلالها عام 1967.

الاقصى وغراس اشجار الزيتون هدف للمستعمرين والاحتلال

قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، صباح اليوم الأحد، اقتحاما للمسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، بحراسة شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة يرافقه 17 مستعمرا ودعت جماعات تلمودية يوم أمس أنصارها ومؤيدها لتنظيم اقتحامات للأقصى اليوم بمناسبة ما يسمى "الفصح الثاني /الفصح الصغير".

ومن جهة ثانية، قامت شرطة الاحتلال بخلع غراس الزيتون في منطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.بالاضافة الى حمايتها لاقتحامات المستعمرين المنظمة للأقصى، ومنع الاعتكاف وطرد المعتكفين واخلائه بعد صلاتي التراويح والعشاء "كما حصل أمس والاسبوع الماضي"، إضافة الى الجولات الاستفزازية لافراد من الشرطة في محيط وداخل المصليات وآخرها يوم أمس حيث حاولت الشرطة اقتحام مصلى "الأقصى القديم" بالأحذية الا ان المصلين تصدوا لهم ومنعوهم من ذلك.

الاحتلال يمنع إدخال وجبات الإفطار إلى الأقصى

منعت شرطة الاحتلال عصر الجمعة الماضية إدخال وجبات الإفطار إلى المسجد الأقصى المبارك بسبب قيام الشبان بأعمال ترميم وتنظيف في مصلى باب الرحمة.

الاحتلال يقتحم الأقصى ويخلي المعتكفين

اقتحم ضباط من قوات الاحتلال الأقصى بعد انتهاء صلاة التراويح والوتر وطالبوا المصلين في المساجد والساحات مغادرته، مهددة باستخدام القوة والاعتقال وقرارات الأبعاد.

الاحتلال يحتجز حافلات مجموعة كشفية مقدسية

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضية، حافلات المجموعة الكشفية المقدسية "كفر عقب" بحي وادي الجوز القريب من أسوار القدس التاريخية على الحاجز العسكري القريب من مدخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، لدى دخولهم إلى القدس يشار إلى أن مجموعة كفر عقب تشارك ضمن المجموعات الكشفية المقدسية التي تعمل على حفظ النظام وتشارك في ارشاد المصلين داخل الأقصى المبارك.

75 مستعمرا وطلبة معاهد تلمودية يقتحمون "الأقصى"

اقتحم 50 مستوطنا، و25 من طلبة المعاهد الدينية الخميس الماضي، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وتولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حراسة المستعمرين.

مستعمرون يعتدون على تجار فلسطينيين في القدس المحتلة

مجموعة من المستوطنين، الخميس الماضي، بغاز الفلفل الحارق على تجار في سوقي الخواجات والعطارين في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

في الشأن الدولي

محافظ القدس وشخصيات مقدسية يلتقون وفدا برلمانيا هولنديا في المسجد الاقصى

التقى محافظ القدس عدنان غيث وبحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني ومدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني وممثل منظمة التعاون الاسلامي في فلسطين احمد الرويضي ظهر الجمعة الماضية في المسجد الاقصى المبارك وفدا برلمانيا هولندا يزور فلسطين حاليا بالتنسيق ووزارة الخارجية في جولة استقصائية.

إسرائيل احتجزت لمدة ساعة برلمانيا هولنديا حمل العلم الفلسطيني بالقرب من المسجد الاقصى

احتجزت الشرطة الإسرائيلية الجمعة الماضية، أحد أعضاء البرلمان الهولندي، الذي كان يحمل العلم الفلسطيني، بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، في البلدة القديمة في القدس الشرقية. وأخلي سبيل المشرّع تانا هان كوزو، بعد اعتقاله لساعة ونصف.

وفي منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أرفق كوزو فيديو مصوّر وهو يحمل العلم الفلسطيني، ويشارك في مسيرة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إحياء لذكرى " النكبة الفلسطينية". كوزو الهولندي من أصل تركي، معروف بانتقاده لإسرائيل، وحتى أنه رفض مصافحة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، خلاله زيارته للبرلمان في لاهاي. ثم أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضية سراح النائب في البرلمان الهولندي عن حزب "دنك"، طوناهان قوزو، ذي الأصول التركية، بعد توقيفه في مدينة القدس المحتلة.ونشر قوزو عبر حسابه على موقع "تويتر"، مقطعًا مصوّرًا أمام قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، أكد خلاله إطلاق سراحه بعد توقيفه من السلطات الاحتلال الإسرائيلية. وقال النائب الهولندي: "أنا حرٌ الآن، وفي يوم من الأيام ستتحرر فلسطين. "من جانبه، أشار المستشار السياسي للنائب الهولندي، دوغوكان أرغين أن قوزو تم توقيفه لمدة ساعة يوم أمس الجمعة مع 3 أشخاص كانوا برفقته. وأوضح أرغين أن السلطات الإسرائيلية أوقفته وصادرت هاتفه، رغم حمله لجواز سفر دبلوماسي.وبعد إطلاق سراحه، صلّى قوزو ومرافقيه صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.وفي السياق، ذكر بيان صادر عن حزب "دنك"، الذي يشكل الأتراك والمهاجرون أغلبية أعضائه، أن "مجموعة أمنية إسرائيلية" أوقفت قوزو أثناء مسيره إلى المسجد الأقصى حاملًا بيده العلم الفلسطيني". وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية صادرت العلم الفلسطيني الذي كان بيد قوزو. ونشر حزب "دنك"، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عن لحظة اعتراض طريق النائب الهولندي. وأكد البيان أن قوزو والوفد المرافق له يجرون زيارة عمل إلى فلسطين .وأوضح أن النائب قوزو شارك في إطار زيارته في مراسم إحياء ذكرى النكبة بالقدس، والتقى العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

الأردن: ملتقى القدس يعقد إفطاره السنوي في ظلال أحداث باب الرحمة

بحضور 400 شخص، نظم ملتقى القدس الثقافي إفطاره السنوي، الثلاثاء الماضي، في قاعة جبري في عمان. واحتفى الإفطار بحضور شخصيات من القدس كان على رأسها الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، و د. ناجح بكيرات نائب مدير الأوقاف القدس، ود. جمال عمرو المتخصص في شؤون القدس والمدرس في جامعة بيرزيت ، والحاجة أم كامل الكرد، و المرابطة زينة عمرو. وجاء الإفطار هذا العام تحت عنوان "رمضان الرحمة" في ظلال اختلطت فيه أجواء رمضان بأحداث باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.

مجتمع وتنمية

دائرة الأوقاف الاسلامية في الأقصى ترد على مزاعم اسرائيلية بدفع الدائرة تعويضا لمستعمر

أوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الاقصى المبارك، الخميس الماضي، أن ما نشر على المواقع العبرية الذي يدعي دفع الدائرة تعويضا لمستعمر تعرض لاعتداء أثناء اقتحامه المسجد، لا صحة له، وما حدث هو دعم مجلس الاوقاف الاسلامي لحارس المسجد الاقصى فادي بكير الذي رفعت قضية ضده بشكل شخصي دون ذكر للأوقاف من قبل أحد المستعمرين، حيث صدر القرار بحقه شخصيا، وارتأى مجلس الاوقاف مساعدته والوقوف الى جانبه وتحمل تكاليف القضية التي تم دفعها لمحاميه. وشددت الدائرة على دعمها الكامل ووقوفها التام خلف حراس المسجد الاقصى المبارك الذين يبذلون الغالي والنفيس في خدمة وحماية المسجد.ودعت الدائرة الجميع الحذر والانتباه من الوقوع في شرك الاعلام العبري المضلِل، وأكدت الدائرة موقفها الثابت في عدم التوجه أو الالتزام بأي قضايا أو قرارات تخص المسجد الاقصى المبارك في محاكم الاحتلال أو أية محاكم أخرى، والمسجد الاقصى مسجد إسلامي خالص للمسلمين وحدهم.

أمسية ثقافية دينية لمركز السرايا لخدمة المجتمع

نظم مركز السرايا لخدمة المجتمع ليلة الجمعة الماضية، أمسيةً دينية في مدرسة الأيتام الصناعية بالبلدة القديمة في القدس المحتلة. واشتملت الأمسية على إلقاءٍ لرواية حكواتي السرايا الصغير محمد شحادة، وأناشيد دينية ومدائح نبوية للمنشد فراس القزاز وفرقته. وتأتي الأمسية الدينية ضمن فعاليات "رمضان في القدس غير"، بدعم ومشاركة عدد من المؤسسات.وشارك في إحياء الأمسية في مدرسة الأيتام الصناعية العشرات من الأطفال وسكان البلدة القديمة بالقدس.