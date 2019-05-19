ريال مدريد يُنهي موسمه الكارثي بالسقوط أمام بيتيس

وطن: خسر ريال مدريد، بنتيجة (0-2) أمام ريال بيتيس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من منافسات الليجا، في معقله "سانتياجو برنابيو".

وسجل لبيتيس، لورينزو مورن في الدقيقة 61، وخيسي رودريجيز في الدقيقة 75.

وتُعد هذه الهزيمة هي الـ 12 لريال مدريد في البطولة، ليتجمد رصيده عند 68 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز العاشر، بجدول الترتيب.

واعتمد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد على طريقة (4-3-3) بوجود كيلور نافاس في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كارفاخال، فاران، ناتشو، ومارسيلو، وفي الوسط يورينتي، مودريتش، وفالفيردي، وثلاثي هجومي إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما.

بينما لعب ريال بيتيس، بطريقة (3-1-4-2)، بوجود باو لوبيز في حراسة المرمى، أمامه الثلاثي بارترا، فضال، ماندي، وفي الوسط كارفاليو، فيربو، جواردادو، كابتوم، وجوريرو، وثنائي هجومي لو سيلسو ومورون.